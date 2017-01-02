فيتفا يورط الأهلاويين والادراة تبحث عن لاعبين محليين

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جدة – وليد جاد

أوقعت المستويات الكبيرة التي قدمها المحترف اليوناني في صفوف الأهلي فيتفا ادارة الأهلي وجهازيه الفني والاداري في حالة من التردد بعد أن كانت قد اتفقت مع المدرب على تسريحه خلال فترة الانتقالات الشتوية برفقة البرازيلي لويس والذي انهت الارتباط معه بشكل رسمي حيث باتت حظوظ استمراراه كبيرة والاكتفاء ببديل لويس.

هذا وتكثف الادراة جهودها لتدعيم صفوف الفريق الكروي الاول بعدد من اللاعبين المحليين خلال فترة التوقف الشتوية ولوحظ خلال الفترة الماضية بعض العلل التي طرأت في مستوى الفريق فنيا وعناصريا

حيث اعترف السيد جروس لادارة النادي عدم رضاه عن بعض اللاعبين و لكنه اجبر على اشراكهم لأنهم الانسب تقريبا و ارجع ذلك في وقت سابق الى ضعف فترة الاعداد في معسكر الفريق في اسبانيا مطلع الموسم الحالي عندما كان البرتغالي جوزيه جوميز مدربا للفريق وتتجه انظار الاهلاويين صوب عدد من اللاعبين الأمريكيين الجنوبيين بشكل كبير لسد خانة المحور بلاعب اجنبي ،

من جانبه منح جروس لاعبي فريقه اجازة لمدة سبعة ايام مستغلا فترة التوقف التي ستشهد اعداد معسكر خارجي لمنتخبنا الوطني تجهيزا للاعبي الاخضر لباقي مباريات التصفيات المزدوجة المؤهلة لمونديال كأس العالم ٢٠١٨ بروسيا و بطولة كأس اسيا ٢٠١٩ بسيدني أستراليا و استغل بعض اللاعبين الاجازة بالسفر الى مدنهم التي يقطن فيها عوائلهم كما غادر البعض الاراضي السعودية لقضاء الاجازة الممنوحة لهم فيما واصل الرباعي المصاب راغد النجار و مصطفى بصاص و معتز هوساوي و مهند عسري و عبد الفتاح عسيري برامجهم التأهيلية في عيادة النادي استعدادا للإنخراط في معسكر الفريق في مدينة العين الاماراتية التي اختارها الاهلاوية مقرا لمعسكرهم الخارجي بدلا من الدوحة بسبب تأشيرات بعض العاملين في الفريق و صعوبة استخراجها.