فيتو روسي ضد قرار أمريكي حول كيماوي سوريا

الأمم المتحدة -رويترز

استخدمت روسيا يوم الثلاثاء حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار أمريكي بمجلس الأمن الدولي يطالب بتشكيل لجنة تحقيق جديدة لتحديد المسؤولية عن هجمات بالأسلحة الكيماوية في سوريا.

وأيدت 12 دولة من أصل 15 مشروع القرار الأمريكي في حين انضمت بوليفيا إلى روسيا في التصويت ضد مشروع القرار وامتنعت الصين عن التصويت.

كما أخفقت محاولة روسية بمجلس الأمن الدولي أمس الثلاثاء لفتح تحقيق جديد في هجمات كيماوية في سوريا بعدما حصل مشروع القرار الذي طرحته على تأييد ستة أصوات فقط.

وتبحث الولايات المتحدة وقوى غربية أخرى القيام بعمل عسكري ردا على الهجوم الذي وقع يوم السبت الماضي.