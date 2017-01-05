(فيحان) يتسبب في إعفاء مدير مدرسة بالطائف

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الطائف ــ البلاد

قررت إدارة التعليم بمحافظة الطائف، إعفاء مدير المدرسة، التي استضافت أحد مستخدمي موقع “الكيك “ويدعى “فيحان”، لتقديم نصائح للطلاب، وأثارت حالة من الجدل داخل المجتمع وعلى مواقع التواصل.

وقالت إدارة تعليم الطائف: إنها أعفت المدير من منصبه، وتم تحويله إلى منصب وكيل مدرسة أخرى، بينما أحالت معلمًا للتحقيق في الواقعة ذاتها.

ورفعت الإدارة نتائج تحقيقاتها لوزارة التعليم، في انتظار اتخاذ الإجراءات المناسبة. مؤكدة أن تحويل المعلم للعمل الإداري ربما يكون مؤقتا إلى حين وصول رد الوزارة، لاتخاذ الإجراء النهائي.

يشار إلى أن مدير تعليم محافظة الطائف الدكتور محمد الشمراني، قد وجه بالتحقيق في واقعة دخول مستخدم “الكيك” للفصل الدراسي والتحدث إلى الطلاب أثناء الدراسة.