بالفيديو.. إصابة خطيرة لفيرناندو توريس .. والنادي يطمئن

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أنقذت العناية الإلهية مهاجم أتلتيكو مدريد، فيرناندو توريس، من الموت، بعد أن تعرض لإصابة خطيرة، حينما اصطدمت رأسه بأرضية ملعب “مونيسيبال دى ريازور” بقوة، إثر التحام مع أحد لا عبى ديبورتيفو لاكورنيا، خلال المباراة التي انتهت بالتعادل مع ديبورتيفو لاكورونا 1 /1 مساء أمس الخميس في المرحلة الخامسة والعشرين من الدوري الأسباني لكرة القدم.

وطمأن نادي أتلتيكو مدريد جماهيره على حالة مهاجمه فيرناندو توريس

الذي خضع لفحوص طبية إثر الإصابة التي تعرض لها في الرأس

وذكر النادي عبر حسابه بموقع شبكة التواصل الاجتماعي “تويتر” أن توريس

خضع لأشعة مقطعية على الجمجمة والعنق، وتأكد عدم معاناته من إصابة خطيرة.

وكان النادي قد وجه أيضا رسالة شكر للجماهير، ذكر فيها “شكرا لكل رسائل الدعم لتوريس

وأضاف “الآن حالته أصبحت مستقرة واستعاد وعيه”.

وكان توريس قد تعرض لسقوط مروع متكئا على الرأس إثر تدخل من جانب أليكس بيرجانتينوس لاعب لاكورونا

قبل خمس دقائق من نهاية مباراة أمس، وخرج من الملعب فاقدا الوعي ثم نقل على الفور إلى المستشفى.

ويعد توريس (32 عاما) ثالث أبرز هداف في تاريخ المنتخب الأسباني، الذي خاض ضمن صفوفه 100 مباراة.