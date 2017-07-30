(فيسبوك) أعلى شركات العالم قيمة

نيويورك ــ وكالات

تخطى موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، شركة “امازون” للتجارة الإلكترونية، بعدما حل في المرتبة الرابعة على قائمة الشركات الأكثر قيمة حول العالم.

ووفقاً للبيانات اقتصادية وصلت القيمة السوقية لشركة فيسبوك الأمريكية إلى 497 مليار دولار، بعدما ارتفع سعر اسهمها في بورصة نيويورك، بنحو 0.7%، لتبلغ مستوي 171.58 دولار، مقابل إغلاق أمس البالغ 170.44 دولار.

في المقابل، تراجعت اسهم امازون بنسبة 3.5% لتنخفض قيمتها السوقية إلى 482 مليار دولار، ما يعني قفز فيسبوك للمرتبة الرابعة على قائمة الشركات الأعلى قيمة في العالم، التي تتصدرها شركة آبل.

وحققت شركة “فيسبوك”، نموا في ارباحها بنسبة 76.6%، بدعم من النمو القوي في أنشطة إعلانات الهاتف المحمول.

وتتوقع شركة “إي ماركتر”، للأبحاث ان تحقق شركة التواصل الاجتماعي العملاقة ايرادات قدرها 31.94 مليار دولار في 2017، من الإعلانات على تطبيقها للهواتف المحمولة، بزيادة 42.1%عن مستواها في 2016.

ويحتل مارك زوكربيرج، مؤسس “فيسبوك”، البالغ من العمر 33 عاما، المرتبة الخامسة على قائمة مجلة “فوربس” للأثرياء حول العالم، بثروة تقدر بـ71.5 مليار دولار.

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