فيسبوك الأول في نحو 120 دولة

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جدة ــ وكالات

استمر موقع شبكة فيسبوك للتواصل الاجتماعي في السيطرة على غيره من شبكات التواصل، حيث ينتشر كموقع اول في نحو 120 دولة.

ووفقا لبيانات موقع أليكسا للحركة على الإنترنت فإن موقع فيسبوك هو الموقع الأول في 119 دولة من أصل 149 دولة شملها التحليل، ولكنه حجب وأوقف عن العمل في 9 دول لتحتل 3 شبكات أخرى محله، وهي أودنوكلاسينكي و”في كونتاكتي” ولينكدإن.

وتفوق موقع إنستاغرام في دول مثل بوتسوانا وموزمبيق وناميبيا وايران واندونيسيا، بينما فضل مواطنو دول افريقية اخرى موقع لينكد إن مثل مالي والكاميرون وزامبيا.

وفي حين احتل تويتر المركز الأول في اليابان، حل موقع كيو زون أولا في الصين، أما “في كونتاكتي” فهو الأول في روسيا، وجاء موقع أودنوكلاسنيكي أولا في بعض دول كومنويلث الدول المستقلة.