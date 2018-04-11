فيسبوك سيقدم مكافآت لمن يكشف تسريب بيانات

أعلنت شركة فيسبوك اليوم الثلاثاء إنها ستطلق برنامج مكافآت لرصد ”إساءة استخدام البيانات“ بهدف مكافأة من يبلغون عن أي إساءة لاستخدام البيانات من قبل مطوري التطبيقات.

اء الإعلان قبل جلسات استماع في الكونجرس يومي الثلاثاء والأربعاء يمثل فيها الرئيس التنفيذي لفيسبوك مارك زوكربرج:

لتوضيح كيف تمكنت شركة كامبريدج أناليتيكا للاستشارات السياسية من الحصول على بيانات نحو 87 مليون مستخدم لفيسبوك بشكل غير ملائم.

وسيمنح البرنامج مكافآت للأفراد الذين يقدمون أدلة تثبت وجود تطبيق على منصة فيسبوك يجمع وينقل بيانات المستخدمين إلى طرف ثالث.

سواء بغرض البيع أو السرقة أو استخدامها في برامج خداعية أو للتأثير السياسي.

وبحسب توضيحات كولين جرين، رئيس قسم أمن المنتجات في موقع فيسبوك:

فإن بعض تقارير الأخطاء الكبيرة قد حققت ما يصل إلى 40 ألف دولار، وأن الحد الأدنى للدفع هو 500 دولار.

وتقول الشركة إن 10 آلاف مستخدم على الأقل يجب أن يتأثروا بإساءة الاستخدام للتأهل للحصول على المكافأة.