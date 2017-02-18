(فيسبوك) يتيح التوظيف عبر الدردشة

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نيويورك – وكالات

أطلق موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” خدمة جديدة تسمح للشركات بالإعلان مجانًا عن الوظائف المتاحة عبر صفحاته، مع توفير إمكانية التقدم للوظائف عبر خاصية الدردشة الفورية “ماسنجر”.

وتشكل الخدمة الجديدة خبرًا سيئًا لمنصات إلكترونية تقليدية دأبت على تقديم خدماتها بشكل مدفوع للشركات، مثل موقع “لينكد إن” الذي يستخدم أساسًا كشبكة تواصل مهنية.

وأوضح الموقع، أن الخدمة الجديدة انطلقت الآن بشكل فعلي في كندا والولايات المتحدة، على أن يجري تعميمها في وقت لاحق بباقي الدول.

وقال أندريو بوسورث، المسؤول في قسم الأعمال والإعلانات في (فيسبوك) إن الشركات تعلن منذ فترة عن الوظائف عبر “فيسبوك”، لكن المزايا الجديدة تتيح الوصول بشكل أسهل إلى تلك الإعلانات والتقديم لها بمرونة.