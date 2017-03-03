فيسبوك يستخدم الذكاء الاصطناعي في التصدي للانتحار

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واشنطن ـــ رويترز

يعتزم فيسبوك استخدام الذكاء الاصطناعي في منع حالات الانتحار بين مستخدميه.

وقالت أكبر شبكة للتواصل الاجتماعي في العالم انها تعتزم دمج أدواتها الحالية لمنع الانتحار الخاصة بمنشورات فيسبوك في خاصيتها للبث المباشر (فيسبوك لايف) وخدمة الرسائل ماسنجر.

وقالت الشركة في تدوينه إن الذكاء الاصطناعي سيستخدم للمساعدة في رصد المستخدمين ذوي الميول الانتحارية.

وذكرت صحيفة نيويورك بوست أن فتاة متبناة عمرها 14 عاما بثت في يناير انتحارها عبر ما يعتقد أنها خاصية فيسبوك لايف.

ويستخدم فيسبوك بالفعل الذكاء الاصطناعي لمراقبة المواد المسيئة في خدمته للبث الحي.

وقالت الشركة إن الأدوات المحدثة ستتيح للمستخدمين الذين يشاهدون مادة مصورة على الهواء خيار التواصل مع الشخص مباشرة وإبلاغ فيسبوك عن تلك المادة.