فيسبوك يسمح لمستخدميه بتحويل الأموال بين الدول

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واشنطن ــ وكالات

في خطوة جديرة بالاهتمام، اطلقت شركة فيس بوك خدمة جديدة تسمح لمستخدميها بتحويل الأموال عالميا عبر تطبيق التراسل الفوري ماسنجر.

فمع احتدام المنافسة في مجال المدفوعات الرقمية أعلنت شركة “ترانسفير وايز”، التي تتخذ من لندن مقرا لها، تطوير خاصية “تاتش بوت” عبر تطبيق التراسل الفوري لفيسبوك (ماسنجر)، ما يمكن أن يساعد المستخدمين على التواصل مع الشركات وتنفيذ معاملات مثل الشراء عبر الإنترنت.

وتتيح الخاصية، التي طورتها الشركة الناشئة، للعملاء إرسال أموال إلى أصدقائهم وأقاربهم من وإلى الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا وأستراليا وأوروبا عبر تطبيق التراسل الفوري لفيسبوك، كما يمكن استخدام هذه الخاصية في تلقي إشعارات بأسعار الصرف.

ويسمح فيسبوك بالفعل لمستخدميه بارسال الأموال محليا في الولايات المتحدة عبر تطبيق التراسل الفوري، لكنه لم يدشن خدمات مماثلة على المستوى الدولي.

وقالت “ترانسفير وايز” إن خدمتها ستكون الأولى، التي تفسح المجال أمام إجراء التحويلات الدولية للأموال بالكامل عبر تطبيق التراسل الفوري.

وفتح فيسبوك برنامج التراسل الفوري أمام الشركات المطورة لإنشاء تطبيقات الرد الآلي في أبريل في مسعى للتوسع في مجال خدمة العملاء ومعاملات الشركات.