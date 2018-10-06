فيسبوك يشتري حقوق بث مباريات كأس ليبرتادوريس

اشترى موقع فيسبوك حقوق البث التلفزيوني لبطولة كأس ليبرتادوريس لأبطال أميركا الجنوبية لكرة القدم خلال الفترة بين 2019 و2022 يوم الجمعة.

وقال اتحاد أمريكا الجنوبية للعبة إن موقع التواصل الاجتماعي اشترى الحقوق الحصرية لبث مباريات ليبرتادوريس، المعادلة لدوري أبطال أوروبا‭ ‬في القارة، التي تلعب مساء الخميس كما يتقاسم حقوق بث مباريات الثلاثاء والأربعاء.

ويغطي الاتفاق دول الاتحاد العشر، باستثناء البرازيل، وبالتالي سيتم بث 46 مباراة سنويا، منها 27 مباراة بشكل حصري، عبر الإنترنت في الأرجنتين وبوليفيا وتشيلي وكولومبيا والإكوادور وباراجواي وبيرو وأوروجواي وفنزويلا. وقال دان ريد نائب رئيس شركة فيسبوك لشؤون الرياضة عبر بيان لاتحاد أمريكا الجنوبية “نحن متحمسون جدا بعد أن أصبح فيسبوك المقصد الجديد لمتابعة مباريات ليبرتادوريس خلال السنوات الأربع المقبلة، وأضاف “نريد أن ننقل التجربة إلى أكبر كم ممكن من المشاهدين”.

ويأتي الاتفاق بعد عام من توصل فيسبوك لاتفاق مع شبكة فوكس سبورتس لبث مباريات دوري أبطال أوروبا في موسم 2017-2018 وبعد أسابيع من توقيع اتفاقات مشابهة لبث مباريات الدوري الاسباني في شبه القارة الهندية ومباريات دوري أبطال أوروبا في دول أمريكا اللاتينية الناطقة بالأسبانية.