فيسبوك يطلق زر عدم الإعجاب DisLike

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واشنطن ــ وكالات

قالت تقارير أخبارية إن فيسبوك يختبر تحديث جديد للمحادثات النصية بين المستخدمين بحيث يتمكن المستخدم من التفاعل مع رسائل بعينها في المحادثة عبر وجوه وعلامات التعبير Reactions وفقا لما جاء على موقع تيك كرانش التقني.

وأشارت مجموعة من المستخدمين ممن وصلهم التحديث الجديد إلى أنه يتيح لهم التعبير عن مشاعرهم تجاه رسائل بعينها ضمن المحادثات من خلال علامات الإعجاب والرفض .

وتعتبر هذه هي المرة الأولى التي يستخدم فيها فيسبوك رمز عدم الإعجاب DisLike على الشبكة بعد أن طالت مطالبة المستخدمين بذلك.