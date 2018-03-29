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فيسبوك يمنح مستخدميه سيطرة أكبر على بياناتهم الشخصية

كتبه امينة حسنيaccess_time12 / رجب / 1439 هـ      29 مارس 2018chat_bubble_outlineضف تعليق

أعلنت شركة فيسبوك اليوم الأربعاء إنها ستتيح لمستخدمي موقعها للتواصل الاجتماعي سيطرة أكبر على خصوصيتهم بتيسير إدارة البيانات وتغيير تصميم قائمة الإعدادات.

تأتي الخطوة في أعقاب فضيحة اختراق أدى لكشف معلومات شخصية عن الملايين من مستخدمي فيسبوك.

فيما أفادت مزاعم بأن شركة للاستشارات السياسية استغلت هذه البيانات.

وقالت شركة فيسبوك إنها ستقترح تحديثات على شروط الاستخدام وسياسة البيانات في الموقع خلال الأسابيع المقبلة.

حتى توضح على نحو أفضل ما هي المعلومات التي تجمعها وكيف تستخدمها.

وتواجه فيسبوك غضبًا عالميًا بعدما قال أكاديمي إن شركة كمبردج أناليتيكا للاستشارات السياسية جمعت بيانات ملايين المستخدمين دون حق لاستهداف ناخبين أمريكيين وبريطانيين قبل انتخابات.

مما أدى لانخفاض القيمة السوقية لفيسبوك قرابة مئة مليار دولار.

وقالت إيرين إيجان كبيرة مسؤولي الخصوصية في فيسبوك وآشلي برينجر نائبة المستشار العام للشركة:

”وصلتنا رسالة واضحة وصارخة تفيد بأن الوصول إلى إعدادات الخصوصية وغيرها من الأدوات المهمة يكون صعبا للغاية وبأن علينا فعل المزيد لإبلاغ الناس“.

 وبالإضافة إلى تغيير تصميم قائمة الإعدادات على الهواتف المحمولة.
قالت فيسبوك إنها ستنشئ قائمة مختصرة جديدة لإعدادات الخصوصية حتى يتسنى للمستخدمين تأمين حساباتهم ومعلوماتهم الشخصية على نحو أفضل.
كما ستسمح الشركة للمستخدمين بمراجعة وحذف بيانات المنشورات وكلمات البحث الخاصة بهم.
امينة حسني

كتب بواسطة

مهندسة الكترونيات، تهتم بجميع المستجدات في مجال التكنولوجيا ومواقع التواصل الاجتماعي، لتبقي القارىء في اتصال دائم مع العالم الرقمي بكل ما فيه من خفايا وأمور جاذبة للمستخدم العربي.

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