فيسبوك يوفر ميزة لعرض الوظائف الشاغرة والتقديم لها..فهل سينافس لينكدإن!؟

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سؤال بدء يطرح نفسه حول فيسبوك مؤخرا .. هل سينافس جميع التطبيقات الموجودة في السوق بسبب شعبيته..!؟

من المعروف أن فيسبوك هو التطبيق الأعلي استخدماً عن كل تطيقات التواصل الاجتماعي الموجودة حالياً.

ولكنه ينافس الكل باقتباسه مميزاته وهذا ما شاهدنه مع تطبيق سناب شات الذي نافسه بتطبيق إنستجرام التابع له.

وها هو يقتحم مجال تطبيق لينكد إن وهو تطبيق البحث عن الوظائف بطرح ميزة جديدة.

بدأ فيسبوك في طرح ميزة جديدة لمستخدميه سواء من أصحاب الأعمال أو الباحثين عن عمل.

حيث تتيح لهم عرض الوظائف أو التقديم لها دون الحاجة للذهاب إلى موقع أو شبكة اجتماعية أخرى.

ووفرت فيس بوك،بداية من يوم الأربعاء، الميزة الجديدة لمستخدمي شبكتها الاجتماعية في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا.

حيث أصبح بإمكان أصحاب الأعمال عرض الوظائف الشاغرة على صفحاتهم، وبإمكان الباحثين عن عمل التقديم في هذه الوظائف.

وسيظهر أمام أصحاب صفحات الأعمال على الشبكة الاجتماعية زر خاص يتيح لهم إنشاء إعلان لوظيفة شاغرة.

وعند الضغط على هذا الزر ينتقل هؤلاء إلى صفحة خاصة لكتابة معلومات عن الوظيفة .

ومن ثم نشرها أمام متابعي صفحاتهم أو عرضها في قسم خاص للوظائف سيتوافر بهذه الصفحات.

ويستطيع مستخدمو فيس بوك من الباحثين عن عمل التقديم في الوظائف الشاغرة التي تتيحها الشركات مباشرة من الشبكة الاجتماعية.

حيث ستظهر هذه الوظائف في صفحة خلاصات الأخبار خاصتهم مع زر للتقديم فيها.

كما يمكنهم من الوصول إليها من داخل صفحات الشركات.

وسيتاح للمتقدمين للوظائف، عقب الضغط على زر التقديم لأي من الوظائف الشاغرة:

وملئ استمارة تتضمن معلومات مثل الاسم والسن ومكان الإقامة والخبرات العملية السابقة، وإجابة الأسئلة التي يطرحها صاحب الوظيفة.