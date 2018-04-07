فيسبوك يُعلن تقيد البيانات التي يمكن لتطبيقات الطرف الثالث الوصول إليها

كانت شركة الفيسبوك محورًا للعديد من الأخبار في الأونة الأخيرة بسبب فضيحة الخصوصية التي وجدت نفسها متورطة فيها، وقد كشفت الشركة الآن عن المزيد من التفاصيل حول خططها لتقييد البيانات في تطبيقات الطرف الثالث.

وأجرت الشركة مؤخرًا بعض التغييرات التي تهدف لتسهيل التحكم في إعدادات الخصوصية.

، وهي الآن تقوم بإجراء بعض التغييرات على البيانات التي يمكن لتطبيقات الطرف الثالث الوصول إليها.

وبخصوص هذا الموضوع، صرحت الفيسبوك بالقول: ” قبل أسبوعين، وعدناكم بإلقاء نظرة فاحصة على المعلومات التي يمكن للتطبيقات استخدامها عند ربطها مع الفيسبوك وكذلك الممارسات الأخرى المتعلقة ببيانات المستخدمين.

اليوم، نريد أن نطلعكم على التغييرات التي نجريها لحماية معلوماتكم على الفيسبوك بشكل أفضل.

نتوقع إجراء المزيد من التغييرات على مدار الأشهر القادمة – وسنوافيكم باستمرار بالتطورات التي نحققها “.

ستقدم الشركة بعض عناصر التحكم في التطبيقات الجديدة يوم الإثنين 9 أبريل.

وستتوفر عناصر التحكم في الجزء العلوي من خلاصة الأخبار News Feed الخاصة بك.

وسيتم في ذلك المكان عرض التطبيقات التي تستخدمها وستتمكن حينئذ من رؤية معلوماتك التي تحتفظ بها تلك التطبيقات.