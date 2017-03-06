فيسبوك تختبر إضافة زر لم يعجنبي “Dislike” في تطبيق مسنجر…!

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بالتأكيد طال انتظار العديد من مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إضافة هذا الزر.

وتلبي فيسبوك رغبات مستخدميها باختبار زر لم يعجنبي Dislike علي تطبيق التراسل الفوري التابع لها مسنجر.

إذ تعمل الشركة على استكشاف ردود فعل المستخدمين من خلال مسنجر

حيث تشمل قائمة ردود الأفعال المدعومة كلًا من رمز الحب، والضحك، والتعجب، والحزن، والغضب، إضافة إلى رمزي “أعجبني” و “لم يعجبني”.

ويمكن لأي شخص ضمن المحادثة رؤية عداد ردود الأفعال أسفل كل رسالة، كما يمكن النقر عليها لمعرفة ردود الأفعال المختارة مع هوية الشخص الذي اختار كل واحدة منها.

وأعلنت شركة فيسبوك : “إننا نقوم دائمًا باختبار الوسائل التي تجعل مسنجر أكثر متعة وجذبًا.

هذا اختبار صغير حيث نُمكّن الناس من مشاركة الرمز التعبيري الذي يُمثل تمامًا مشاعرهم حيال رسالة”.

والجدير بالذكر أن الميزة متاحة فقط لعدد صغير من المستخدمين كاختبار أولي.

وبالتالي لو نجح الاختبار، فإن الميزة ستتاح لجميع مستخدمي الفيسبوك.