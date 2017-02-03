فيس بوك تدفع غرامة 500 مليون دولار..فما السبب؟

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أنه صراع شركات التقنية في الوصول الأول والأسرع ….

حيث أمرت هيئة محلفين أمريكية في ولاية تكساس مؤخراً شركة فيس بوك والشركة التابعة لها للواقع الافتراضي أوكيولوس “Oculus”.

بدفع مبلغ 500 مليون دولار إلى شركة ZeniMax Media الناشر لألعاب الفيديو التي اتهمت شركة أوكيولوس بسرقت تقنيتها.

وذلك بعد فوزها بالدعوى القضائية التي رفعتها علي الشركة.

حيث أن هيئة المحلفين في المحكمة الاتحادية في دالاس وجدوا أن شركةأوكيولوس، التي استحوذت عليها فيس بوك عبر صفقة بقيمة 2 مليار دولار في عام 2014.

استخدمت التعليمات البرمجية من حواسيب ZeniMax لإطلاق نظارتها للواقع الإفتراضي Rift.

وادعت الشركة الناشرة لألعاب الفيديو بأن بالمر لوكي المؤسس المشارك لشركة Oculus قد انتهك اتفاقية عدم الإفصاح NDA .

التي تعرف أيضاً باسم اتفاق السرية CA الموقعة بين الشركتين في سبيل بناء نموذج أولي من نظارة الواقع الافتراضي Oculus Rift.

وقد شارك مارك زوكربيرج الرئيس التنفيذي لشركة فيس بوك في تلك المحاكمة لتقديم شهادته.

فيما طالبت شركة ZeniMax بأضرار تقدر بحوالي 6 مليار دولار.

وقد واجه زوكربيرج أثناء المحاكمة اتهاماً بانه تسرع أثناء عملية الاستحواذ.

واتهمت شركة ZeniMax بأن أحد مصممي الألعاب الذي يدعى جون كارماك قد طور الأجزاء الأساسية من تكنولوجيا Rift عندما كان يعمل في شركة تابعة لشركة ZeniMax.

وأن شركة أوكيولوس وظفت كارماك في عام 2013.

وسابقا قد قضت هيئة المحلفين بأن أياً من المتهمين لم يختلس الأسرار التجارية لشركة ZeniMax.

إلا انها وجدت أوكيولوس قد استخدمت تعليمات برمجية تنتهك بشكل مباشر حقوق النشر والتأليف التابعة لشركة ZeniMax.

وأشاد روبرت ألتمان الرئيس التنفيذي لشركة ZeniMax بالحكم القضائي، وقال في بيان:

أن شركته تدرس إمكانية استصدار أمر لمنع فيس بوك وOculus من استخدام التعليمات البرمجية الخاصة بشركته.

وصرحت شيريل ساندبرج الرئيسية التنفيذية للعمليات في فيس بوك :

بأن هذه الدعوى لا تعتبر أمراً جوهرياً يخص أعمال فيس بوك، وأضافت “لقد خاب أملنا في بعض بنود القرار ونحن ندرس خياراتنا للاستئناف”.

بالفعل شركة فيس بوك تسرعت في صفقة الاستحواذ هذه لانها مصممة ان تدخل مجال الواقع الافتراضي بشكل هيستري.

حيث أنه مارك قد أعلن موخراً أن هدفه وصول الواقع الافتراضي لكل مستخدم من مستخدمي الفيسبوك.