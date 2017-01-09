فيس بوك تقدم أداة بحث للحصول على إنترنت مجاني

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واشنطن ــ وكالات

دشن موقع “فيس بوك”، أداة جديدة للبحث عن شبكات “واي فاي” المجانية في المواقع القريبة من مكان المستخدم، بشرط تمكين فيس بوك من التعرف على موقعك، ويمكن ذلك في أجهزة iOS عبر التوجه إلى إعدادات ،

ثم خيارات الخصوصية، ثم خدمات المواقع، ومن ثم الضغط على تطبيق Facebook، وتفعيل الخيار Always أو دائما، بما يعني السماح لتطبيق فيسبوك بمعرفة موقعك دائما.

وتحتاج الأداة المتوفرة عبر تطبيق فيسبوك المخصص لأجهزة iOS، الاتصال بالإنترنت لكي تعمل، وهنا يمكن الاعتماد على باقات البيانات بشكل محدود، إلى حين العثور على شبكة “واي فاي” مجانية، والاتصال بها لتوفير المبالغ التي تكلفها باقات البيانات.