فيس بوك يطلق خدمة تلفزيونية

نيويورك ــ وكالات

تعتزم شركة فيس بوك إطلاق خدمتها التلفزيونية المرتقبة في منتصف شهر اغسطس المقبل، وذلك بعد عدة بدايات زائفة، وفق ما افادت وكالة بلومبرج الإخبارية نقلًا عن مصادر مطلعة.ونقلت بلومبرج عن مصادرها، ان فيس بوك طلبت من شركائها تقديم الحلقات الأولى من عروضهم. واضافت ان بعضهم قاموا بالفعل بإنهاء عروض قصيرة غير مكلفة. كما قامت الشركة بتمويل عروض أخرى مكلفة على نمط العروض التلفزيونية سوف تذاع على موقعها في وقت لاحق.ووفقا لمصادر الوكالة، فإن فيس بوك، التي اعلنت امس عن نتائجها المالية للربع الثاني من العام الحالي، كانت تتوقع في الأصل أن يكون مشروعها جاهزا قبل شهر من الآن، ولكن الأمر استغرق اطول مما هو متوقع، ثم إن مزيدا من التأخير قد يحدث.

يذكر ان العروض التلفزيونية سوف تعرض عبر شبكتها الاجتماعية ضمن قسم منفصل عن صفحة “آخر الأخبار”، ويتوقع ان تسهم هذه الخدمة في أن تجذب فيس بوك 70 مليار دولار أمريكي من عائدات سوق الإعلان التلفزيوني.

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