(فيس بوك) يطلق مسابقة للمبرمجين في الشرق الأوسط

شارك عبر واتساب

واشنطن ــ وكالات

أعلن موقع فيس بوك عن مسابقة للمبرمجين والمطورين في الشرق الأوسط وأفريقيا لتطوير “بوتات” جديدة في مسابقة “تحدي بوتات مسنجر للمطورين”.

وقال الموقع إن الإعلان يرتبط بالتزام فيس بوك دعم وتقديم الابتكار في الشرق الأوسط وافريقيا، من خلال تزويد المطورين والشركات الناشئة بالأدوات اللازمة لبناء التطبيقات وتنميتها والاستفادة مادياً.

واشترط الموقع على المطورين، أن لايتجاوز عدد الفريق ثلاثة أشخاص، يعملون في ثلاث فئات رئيسية (الألعاب والترفيه – الأدوات التي تساعد على الإنتاجية – والخدمات المجتمعية)

وستحصل الفرق المشاركة في النهائيات (10 في كل فئة من كل منطقة)، على نظارة الواقع الافتراضي وهاتف ذكي وساعة في برنامج الإرشاد من فيس بوك بالإضافة إلى أدوات وخدمات من FbStart، وهي المنصة التي أطلقها فيس بوك لمساعدة أصحاب التطبيقات الناشئة على بناء وتنمية “البوتات” الخاصة بهم.

وستحصل كل فرق الطلبة الذين استطاعوا الوصول إلى النهائيات على 2000 دولار (بعد تسجيلهم عن طريق البريد الإلكتروني الخاص بمدرستهم الحكومية).