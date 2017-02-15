فيصل الأهلي.. ومشروع النصر !

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يـاسر الـنهـدي

• لكل وقت آذان..ولكل زمان رجاله المخلصون الأوفياء الذين يكملون من سبقهم بالبناء.

• فالأهلي الذهبي سار عبر تاريخه رجال ثابروا، وقدموا الغالي والنفيس؛ لكي ينجح الكيان في استمرار عنفوانه ومواصلة إنجازاته بحصد الذهب .

• اليوم نجد فيصل الأهلي الذي لا يكل ولا يمل من عشقه الملكي، الذي بات اليوم أحد أهم عناوين صفحات أيامه بعد أن تشرّب ذلك منذ الصغر

من والده الأمير خالد- الرمز الأهلاوي- الذي لازال النادي يتنفس بعطائه وفكره.

• أعاد فيصل الأهلي عنفوان ناديه منذ عودته من رحلته الدراسية، فكان خير معين لوالده الرمز، والعصا التي يتوكأ عليها ليشير بها ويستشير بها مع المخلصين من رجال الكيان، حتى بات ينجز المشاريع الأهلاوية؛ مهما بلغت حجمها في أسرع وأجمل صورة .

الأهلي اليوم خرج من مأزق القادسية بتأهل جميل لكأس الملك، بحضور فيصل الأهلي الذي أعاد توازن الفريق باجتماعه المميز بمدينة الخبر !

• الآن أمام الاهلي مشروع النصر، الذي يعد أهم مشاريع الفريق بالدوري، لمواصلة المنافسة والمحافظة على اللقب عن طريق الصمود، فيما تبقى من الجولات أو الاكتفاء بالمتابعة للدوري من مدرج عسى ولعلى بانتظار خسائر الآخرين !

مخرج

الرجل سِرّ أبيه ،،

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yaseralnahdi@