فيصل بن بندر يرعى حفل مدارس الرياض

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الرياض- واس

رعى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض حفل تخريج مدارس الرياض، الدفعة الـ42، وتكريم الطلاب المتفوقين والمتميزين بحضور معالي وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى ، وذلك بمقر المدارس في مدينة الرياض.

والقى المدير العام لمدارس الرياض عبدالرحمن بن راشد الغفيلي كلمة في الحفل المعد بهذه المناسبة أعرب فيها عن شكره لسمو أمير منطقة الرياض على رعايته حفل تخريج كوكبة جديدة من طلاب مدارس الرياض بقسميها الوطني والدولي،

منوهاً بما حققته المدارس منذ تأسيسها قبل 48 عام من إنجازات جعلها تضاهي كبر المؤسسات التعليمية محلياً ودولياً، مقدماً تهنئته للمتخرجين وامنياته لهم بالتوفيق في حياتهم المستقبلة.

وأعلن عن تخصيص مدارس الرياض مائة مقعد للطلاب الموهوبين في المدارس الحكومية الذين تختارهم مؤسسة الملك عبدالعزيز لرعاية الموهوبين وفق معاييرها وتضمن لهم المدارس الدراسة المجانية في البيئة التربوية الثرية بمدارس الرياض إلى حين تخرجهم .