فيصل بن بندر يفتتح بطولة هيئة الرياضة لـFIFA18

متابعة-حمودالزهراني

افتتح الأمير فيصل بن بندر بن سلطان رئيس الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية والذهنية أمس، نهائيات بطولة كأس الهيئة العامة للرياضة المؤهلة لنهائيات كأس العالم في لعبة FIFA18 ، والتي ينظمها الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية والذهنية لأول مره في المملكة، وتختتم يوم الجمعة المقبل في منصتي البلايستيشن والـ X BOX، في قاعة البيلسان بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية بمحافظة جدة.

ويشارك في البطولة 64 لاعبا من السعودية والإمارات والكويت وقطر الذين تأهلوا مباشرة من التصفيات الأولية للبطولة التي أقيمت عن طريق الأون لاين، شاركوا مناصفة في المنصتين، حيث تأهل منهم مع نهاية اليوم الأول ٣٢ مشاركاً للمنافسات، وبدأت منافسات اليوم الأول عند الرابعة عصراً بمشاركة نجوم المنصتين في لعبة FIFA18.

‏ووجه رئيس الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية والذهنية الأمير فيصل بن بندر بن سلطان شكره وتقديره لمعالي تركي آل الشيخ ،على دعمه الكبير واللا محدود لمحبي الرياضات الإلكترونية؛ حتى أصبحت المملكة تستضيف كبرى بطولات لعبة الـ FIFA18 على المستوى العالمي. وتبلغ جوائز البطولة قرابة المليون ريال، حيث سيحصل صاحب المركز الأول على 375ألف ريال، وصاحب المركز الثاني على 250 ألف ريال، وينال صاحب المركز الثالث 125ألف ريال، كما سيحصل افضل عشرة لاعبين في البطولة على 125 ألف ريال.

وتعد البطولة إحدى البطولات المعتمدة من شركة EA SPORTS™️ وهي الشركة المسؤولة عن لعبة FIFA18 عالمياً بالتعاون مع الاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA.