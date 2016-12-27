فيصل بن تركي : أول فوز على الهلال بحكم محلي

أشاد الأمير فيصل بن تركي رئيس نادي النصر بالمستوى الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، بعد فوزه على نظيره الهلال في نصف نهائي كأس ولي العهد بثنائية نظيفة مساء أمس على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض.

وقال الأمير فيصل بن تركي: النصر ظهر بصورة جيدة منذ بداية المباراة، وأبارك للجماهير النصراوية التأهل للنهائي.

وأضاف : تأهلنا إلى نهائي كأس ولي العهد وننافس في الدوري، وأستغرب من الحديث عن عدم الرضا على أداء مدرب الفريق زوران.

وعن حكم مباراة الهلال والنصر، قال : “الحكم تركي الخضير وزع كروتا صفراء في الشوط الأول، وربما تكون هذه المرة الأولى التي نفوز فيها بحكم سعودي.