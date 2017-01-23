العدد 21823 23 يناير 2017 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

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فيصل بن تركي: النصر لا يحتاج الفرج

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فيصل بن تركي: النصر لا يحتاج الفرج
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الرياض- البلاد

ردالأمير فيصل بن تركي رئيس نادي النصر على التقارير التي ربطت بين ناديه واللاعب سلمان الفرج.

فقال:” سلمان الفرج لاعب كبير ومرتبط بعقد مع الهلال، لا نحتاجه في صفوف النصر، خاصة وأننا نملك كل من الجبرين وغالب والنجعي”.

وأضاف :” بإذن الله خلال الفترة المقبلة لن تكون هناك عقوبات على نادي النصر، وسيكون النادي في أفضل حال.” وأكمل، أنهم يعملون في الوقت الحالي بجد؛ من أجل تجديد عقد اللاعب عوض خميس.

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التصنيف: الرياضة

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