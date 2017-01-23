فيصل بن تركي: النصر لا يحتاج الفرج

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الرياض- البلاد

ردالأمير فيصل بن تركي رئيس نادي النصر على التقارير التي ربطت بين ناديه واللاعب سلمان الفرج.

فقال:” سلمان الفرج لاعب كبير ومرتبط بعقد مع الهلال، لا نحتاجه في صفوف النصر، خاصة وأننا نملك كل من الجبرين وغالب والنجعي”.

وأضاف :” بإذن الله خلال الفترة المقبلة لن تكون هناك عقوبات على نادي النصر، وسيكون النادي في أفضل حال.” وأكمل، أنهم يعملون في الوقت الحالي بجد؛ من أجل تجديد عقد اللاعب عوض خميس.