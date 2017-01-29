فيصل بن تركي: تفهمنا ظروف ماميتش.. وعاتب على العين

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الرياض- البلاد

أكد الأمير فيصل بن تركي، أن النادي لا يقف على أحد؛ سواء كان لاعباً أو مدرباً، وذلك تعليقا على رحيل الكرواتي زوران ماميتش المدير الفني للفريق. وعقد الأمير فيصل بن تركي وماميتش أمس، مؤتمراً صحفياً للحديث عن تفاصيل فك الارتباط بين النادي والمدرب، بعد إعلان الأخير استقالته من تدريب النصر.

وقال رئيس النصر: المدرب احترم الإدارة، وحدثنا عن ظروفه.. وانا لا أقبل وصف الخائن على أي شخص عمل في النصر. وأضاف: نحترم زوران وسنبقى على علاقة محترمة .. وعتبي الوحيد على الأخوة في نادي العين فقط.. نادي العين ناد نحترمه .. وكنا نتمنى أن يدخلوا من الباب ، وكنت أتوقع منهم ذلك، ولو تم لقدمنا لهم العينين.

وواصل: المدرب قدم عملا جيدا، والنتائج التي تحققت معه أنا مرتاح لها، كما أنه كان مرتاحا في العمل معنا .. نحن في نادي النصر لن نجبر أحداً على البقاء في النصر، وهو لا يريد البقاء.

وتابع : زوران شرح لي ظروفه، وأنا أتقبل الموضوع بصدر رحب، ولا يمكن أن نجبره على البقاء، وهو لا يرغب بذلك لأي ظرف.