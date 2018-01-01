فيصل بن تركي معاتبا جماهير النصر : دعوكم مني .. وادعموا ناديكم

جدة – حماد العبدلي

عاتب الأمير فيصل بن تركي رئيس نادي النصر، جماهير ناديه عبر حسابه “بتويتر”؛ بعدة تغريدات؛ قائلا: جماهير نادي النصر الغالية.. أكتب لكم كمشجع مرتبط بحب نادي النصر، يقف على قدم المساواة مع أي مشجع لهذا الكيان، وواجب أي مشجع أن يقف مع ناديه وعشقه . جماهير النصر الغالية التي تدعم إدارتنا الحالية والتي لا تدعمها لأسباب موضوعية وغير موضوعية؛ تذكروا أننا نجتمع في حب النصر ولا نتفرق إلا في توجهاتنا نحو مصالحه؛ فكل له رأي نحترمه متى ما كان محترمًا.

وزاد: “جماهير النصر الغالية، رئيس النادي اليوم هو فيصل، وغدًا سيكون غيره، لكن النصر باق ومن حوله تتغير أدوارهم من محب إلى عامل والعكس، ويبقى الأصفر براقًا في السماء وحبًّا في قلوبنا”.

وقال بن تركي تعليقا على حملة “ادعم ناديك” : جماهير النصر الغالية، اليوم تتيح هيئة الرياضة لنا جميعًا دعم نادينا عبر برنامج (#ادعم_ناديك) ادعم ناديك وليست: ادعم فلانًا أو علانًا، القرار قراركم والنصر نصركم وحدكم، والإدارات تتعدد ويبقى النصر”.

وأضاف: جماهير النصر الغالية، على المستوى الشخصي، اليوم أو غدًا، سأغادر مقعد الرئيس، وسيبقى النصر بجمهوره أولًا، وأنتم رهان النصر الدائم وحصانه الرابح.

وزاد: جماهير النصر الغالية، النصر نصركم والدعم لنصركم، وأنتم الشعبية الأعلى في الوطن، وامتناعكم عن دعم ناديكم هو عقاب للنصر وحده وليس لأي طرف آخر.

وختم الأمير فيصل كلامه كاتبًا: “جماهير النصر الغالية، المحب لفيصل، الغاضب من فيصل، المطالب ببقاء فيصل أو رحيله، ليس هناك شيء يربطنا في هذا المدرج إلا حب النصر، والنصر فقط، فعبروا عن حبكم للنصر وحده.