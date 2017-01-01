فيصل بن خالد: الملك سلمان رجل المرحلة بلا منازع

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أبها – مرعي عسيري

رفع صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز أمير منطقة عسير، باسمه وباسم أهالي المنطقة،التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -، بمناسبة حلول الذكرى الثانية لتوليه أيده الله مقاليد الحكم ، التي تصادف الثالث من شهر ربيع الثاني للعام الجاري .

وأكد سمو الأمير فيصل بن خالد في تصريح بهذه المناسبة، أن خادم الحرمين الشريفين هو رجل المرحلة الحالية بلا منازع، وحامل لواء الإصلاح، في ظل رؤية حكيمة تستشرف مستقبلا مشرقا للوطن وأبنائه، مشيراً إلى أن خادم الحرمين الشريفين – أيده الله -، أثبت للعالم أجمع أن المملكة ملتزمة بتعاليم الدين الإسلامي الحنيف،وقيمه الداعية للمحبة والسلام، ومستمرة في الالتزام بالمعاهدات والاتفاقيات والمواثيق الدولية،والدفاع المتواصل عن القضايا العربية والإسلامية في المحافل الدولية بشتى الوسائل.

وقال سموه :” إن الوطن والمواطن هما الأولوية الأولى، لخادم الحرمين الشريفين،وأن كل فرد من أفراد شعبه محل عنايته واهتمامه ” ،مبينا أن اقتصاد الوطن وتنميته شغله الشاغل،حتى تتحقق التنمية الشاملة التي تكفل للوطن الاستقرار، وللمواطن الحياة الكريمة “.

وسأل سموه الله العلي القدير أن يديم على هذه البلاد أمنها واستقرارها،وأن يحفظ قادتها الذين دأبوا على تسخير كل ما من شأنه رعاية أبناء هذا الشعب الكريم، والذود عن مقدسات الوطن ومقدراته من أطماع الطامعين،وكيد الحاسدين .