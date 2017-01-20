العدد 21820 20 يناير 2017 م أول جريدة سعودية تأسست في 27 ذو القعدة سنة 1350 هجري الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي

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فيصل بن خالد يتسلّم تقرير مؤسسة النقد

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فيصل بن خالد يتسلّم تقرير مؤسسة النقد
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أبها – مرعي عسيري

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير، في مكتبه بالإمارة، مدير فرع مؤسسة النقد العربي السعودي بمنطقة عسير يحيى بن عصام كركتلي، الذي قدّم لسموّه التقرير السنوي لأعمال الفرع للعام المالي 1437/1436هـ.

وأوضح كركتلي خلال اللقاء، أن التقرير اشتمل على أبرز نشاطات الفرع بالمنطقة، ولمحة موجزة عن التطورات المختلفة في الاقتصاد المحلي والنشاط المصرفي والسوق المالية،

إلى جانب إيجاز عن آخر التطورات الاقتصادية، التي تشهدها المنطقة في العصر الزاهر .

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التصنيف: محليات

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