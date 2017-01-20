فيصل بن خالد يتسلّم تقرير مؤسسة النقد

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أبها – مرعي عسيري

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير، في مكتبه بالإمارة، مدير فرع مؤسسة النقد العربي السعودي بمنطقة عسير يحيى بن عصام كركتلي، الذي قدّم لسموّه التقرير السنوي لأعمال الفرع للعام المالي 1437/1436هـ.

وأوضح كركتلي خلال اللقاء، أن التقرير اشتمل على أبرز نشاطات الفرع بالمنطقة، ولمحة موجزة عن التطورات المختلفة في الاقتصاد المحلي والنشاط المصرفي والسوق المالية،

إلى جانب إيجاز عن آخر التطورات الاقتصادية، التي تشهدها المنطقة في العصر الزاهر .