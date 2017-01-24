فيصل بن خالد يجهز لاعبي الأهلي لموقعة الشباب باجتماع خاص

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جدة – أحمد إلياس

عقد الامير فيصل بن خالد المشرف على الهيئة المالية بالنادي الاهلي في منزله بلاعبي الفريق الاول دون حضور أجهزتهم الفنية والإدارية عقب تدريب الفريق امس وتم خلال الاجتماع مناقشة حاجات الفريق والوقوف على استعدادهم الفني والذهني للمرحلة القادمة المهمة في مشوار الفريق هذا الموسم وشحذ همم اللاعبين قبل الجولات المقبلة الهامة في دوري جميل للمحترفين .

وكان الفريق الكروي الاول استأنف مساء أمس تدريباته اللياقية والفنية على ملعب الأمير محمد العبدالله الفيصل بالنادي استعدادا لمواجهة الفريق أمام فريق الشباب الجمعة المقبلة ضمن الجولة السادسة عشرة لدوري جميل للمحترفين على ملعب مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية ( الجوهرة المشعة ) بجدة

وركز السويسري كريستيان جروس على الجوانب التكتيكية واللياقية بعد الراحج التي تمتع بها اللاعبين امس الاول وغاب عن التدريبات اللاعب سلمان المؤشر بسبب عارض صحي بينما تواجد لاعبين خط الهجوم السوري عمر السومه الذي وصل من خارج المملكة امس واللاعب مهند عسيري في صالة الحديد وفق البرنامج المعد لهما .