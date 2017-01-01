فيصل بن سلمان: دور المملكة ريادي وشامخ

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المدينة المنورة – جازي الشريف

رفع صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة باسمه وباسم أهالي المنطقة التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – بمناسبة حلول الذكرى الثانية لتوليه – أيده الله – مقاليد الحكم.

وأكد سموه في تصريح بهذه المناسبة أن المملكة العربية السعودية منذ أن أسسها وأرسى دعائمها الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود – رحمه الله – تضطلع بدورها الشامخ والريادي في الحرص على رعاية الأمة الإسلامية ووحدة صفها والسعي الدؤوب للعمل المشترك لتحقيق طموحات وآمال الشعوب الإسلامية،

مبينا أن تتابع أبناء الملك المؤسس على قيادة البلاد بمنهاج رشيد تركزت مضامينه على رعاية شؤون مواطنيهم والعمل الجاد على تحقيق الرخاء والأمن والاستقرار لهم بفضل الله تعالى نتج عنه علاقة خاصة ومُثلى بين ملوك المملكة العربية السعودية ومواطنيهم يلحظه كل متابع ومراقب للشأن السعودي .

وقال الأمير فيصل بن سلمان :” إن المملكة امتازت عن مثيلاتها من الدول بقوة التلاحم والصلة ووحدة الصف بين الحاكم والمحكوم ، وخادم الحرمين الشريفين – رعاه الله – في أكثر من مناسبة ولقاء يطلب من المواطنين ممن له رأي أو اقتراح أو شكوى بالكتابة له مباشرة , ليؤكد – أيده الله – مجدداً على أن قادة هذه البلاد حريصون على التواصل المباشر مع مواطنيهم في أسلوب ومنهج أبوي فُطرت عليه هذه البلاد وأهلها ” .

واختتم سمو أمير منطقة المدينة المنورة تصريحه بهذه المناسبة , بتجديد العهد والولاء لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – ، داعياً الله تعالى أن يُسبغ عليه الصحة والعافية وأن يُديم على بلادنا نعمة الرخاء والأمن والاستقرار .