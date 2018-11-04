فيصل بن سلمان يعتمد البرنامج العلمي لبحوث المدينة

المدينة المنورة – محمد قاسم

اعتمد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة رئيس مجلس نظارة مركز بحوث ودراسات المدينة المنورة البرنامج العلمي والثقافي التدريبي التفاعلي للمركز لعام 2019م.

جاء ذلك خلال رئاسة سموه لاجتماعات مجلس نظارة المركز، حيث يشتمل البرنامج على مشروعات ودراسات وفعاليات علمية وثقافية متنوعة سيعمل المركز على تنفيذها بالتعاون مع العديد من الجامعات في المملكة والمؤسسات والهيئات العلمية والثقافية خلال العام القادم.

كما تمت مناقشة تقرير إنجازات المركز للعام 2017م – 2018 وآليات تنمية الموارد المالية المطلوبة له.

يذكر أن حزمة البرامج العلمية والثقافية التي أقرها المجلس تشمل جوانب متعددة تهدف إلى إثراء وتوثيق تاريخ وتراث وحضارة المدينة النبوية بالتعاون مع الجامعات والمؤسسات العلمية والثقافية من بينها ندوة المنهج النبوي في الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية ومؤتمر الجبال والحرات في المدينة المنورة “دراسة جيولوجية تاريخية” إضافة إلى عقد ندوة بعنوان “المدينة المنورة في العهد السعودي” وهي ندوة علمية ستبرز التغير الشامل في وضع المدينة المنورة بعد تشرف الدولة السعودية بخدمة الحرمين الشريفين ورصد ما قدمته من إنجازات وخدمات جليلة في هذا الجانب للحجاج والزوار والمعتمرين ، بالإضافة إلى برامج اخرى ثقافية وتاريخية متنوعة ومن ذلك مبادرة (رواياتهم) عبارة عن مبادرة للتوثيق الشفوي لتاريخ المدينة المنورة.

تجدر الإشارة إلى أن المركز يواصل إصدار الكتب المتخصصة وهي كتب ترصد مختلف الجوانب المتعلقة بتاريخ وتراث المدينة المنورة التي تجاوزت حتى الآن أكثر من أربعين كتاباً تشتمل على دراسات وأبحاث ومخطوطات ووثائق محققة إلى جانب اعتماد المجلس تحويل كافة إصدارات المركز إلى كتب إلكترونية.

من جهة أخرى قام سمو الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز بجولة في المعرض الذي يحتضنه مقر المركز الذي أشتمل على نماذج من المخطوطات والوثائق والمقتنيات والصور التاريخية التي يمتلكها مركز بحوث ودراسات المدينة المنورة.