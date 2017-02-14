فيصل بن محمد يكرم المتعافين من الإدمان

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جدة – إبراهيم المدني

يرعى صاحب السمو الأمير فيصل بن محمد بن سعد بن عبد الرحمن وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة لشؤون الحقوق مساء اليوم الثلاثاء حفل جمعية كفى للتوعية بأضرار التدخين والمخدرات بمنطقة مكة المكرمة بمناسبة مرور 12 عاماً من عطائها المجتمعي.

ويتخلل فقرات الحفل توقيع اتفاقية مع مشروع نبراس للوقاية من المخدرات بحضور الأمين العام للجنة الوطنية لمكافحة المخدرات ورئيس مجلس إدارة المشروع الأستاذ عبد الإله بن محمد الشريف ويرافق الحفل معرض مصاحب عن جهود الجمعية خلال أكثر من عقد من الزمن وذلك بأحد قاعات مدينة جدة.

من جهته أوضح رئيس مجلس إدارة جمعية كفى بمنطقة مكة الشيخ عبدالله العثيم أن حفل اليوم سيزين بتكريم عدد من التائبين من الإدمان والذين جرى تأهيلهم في مركز الرعاية والتأهيل بالجمعية وهناك برامج رعاية لاحقة ساهمت بشكل كبير في حفظ المقلعين عن الانتكاسة والعودة إلى الإدمان وذلك عبر أطباء وأخصائيين متخصصين في علاج الإدمان وبرامج خاصة تقام لهم على مدار العام.

هذا وسيشهد حفل اليوم تكريم الرعاة والداعمين للجمعية خلال مسيرة الـ 12 عاماً كما ستوقع كفى عدداً من الشراكات والاتفاقيات مع عدد من الجهات وذلك في إطار توعية المجتمع بأضرار التدخين والمخدرات.