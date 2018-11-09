فيصل بن مشعل : مشاريع القصيم ستساهم في تحقيق التنمية المستدامة

بريدة- واس

رفع صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم , باسمه ونيابة عن أهالي المنطقة الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ ، على زيارته للمنطقة التي حملت في طياتها الكثير من بشائر الخير والنماء للمنطقة وأهلها ، والمعاني السامية بين القيادة والشعب لتجسد لحمة تتسامى معها القيم الشامخة للوطن وتعلو فوق كيد الكائدين ليرى العالم أجمع تلاحم الشعب مع قيادته

، لتؤكد أواصر المحبة واللحمة الوطنية بين الراعي والرعية , حيث سخر ـ حفظه الله ـ جهده ووقته لخدمة الوطن والمواطن من خلال حزمة المشاريع التنموية والتخطيط الاقتصادي لمواكبة رؤية السعودية 2030 وبرنامج التحول الوطني ، التي تعكس المسيرة المشرقة للتطوير والبناء في كافة المجالات نحو عنان السماء.

وقال سمو أمير القصيم: إن المشاريع التي دشنها ووضع حجر أساسها خادم الحرمين الشريفين بقيمة تتجاوز 16 مليار ريال ستساهم ـ بمشيئة الله ـ في تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي تطمح إليها القيادة الحكيمة ـ أيدها الله ـ ، التي لا تدخر جهداً في سبيل نهضة جميع مناطق المملكة ومن ضمنها منطقة القصيم بعدد من المشاريع التنموية الضخمة لترسيخ مكانة المملكة ، والتي ستسهم في دفع عجلة التنمية قدماً وترسخ الخطى لتحقيق أهداف رؤية المملكة.

ولفت سموه إلى أن هذه الزيارة تتعاظم مع النهضة الواسعة التي شهدتها مناطق المملكة في كافة المجالات في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ ، ومع حركة التنمية والتطوير في جميع مدن ومحافظات ومراكز القصيم التي تعكس وجه التقدم والازدهار والتنمية المشهودة على أرض الواقع.

واختتم الأمير فيصل بن مشعل تصريحه بالثناء على الله جل وعلا على توفيقه وفضله على نجاح هذه الزيارة الكريمة , سائلاً الله العلي القدير أن يديم على هذه البلاد أمنها واستقرارها في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ وأن يكلل الجهود المخلصة بتوفيقه .

كما رفع صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن تركي بن فيصل بن تركي بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة القصيم , شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ بمناسبة زيارته للمنطقة وتدشينه عدد من المشاريع التنموية بها .

وقال سموه : إن زيارة خادم الحرمين الشريفين وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظهما الله ـ لمنطقة القصيم ولقائهما أهالي المنطقة وتلمس احتياجاتهم ومتطلباتهم يرسم حرص القيادة ـ أيدها الله ـ للوقوف عن كثب على أحوال أبناء هذا الوطن الغالي, مشيراً إلى أن منطقة القصيم وأهلها بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم سعدوا بهذا الحضور البهي لخادم الحرمين الشريفين ـ حفظه الله ـ , مؤكداً أن هذه الزيارة الأبوية الحانية انعكست في نفوس أهالي المنطقة من مواطنين ومواطنات، طالما ساروا وسيظلون كذلك مع قيادتهم بروح التلاحم والتكاتف إلى البناء والتنمية.

ودعا الأمير فهد بن تركي بن فيصل بن تركي بن عبدالعزيز المولى عز وجل أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين ويمده بعونه وتوفيقه, وأن يديم على بلادنا نعمة الأمن والآمان والرخاء في ظل خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين ـ أيدهما الله ـ.