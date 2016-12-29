فيصل بن مشعل يرعى جائزة التفوق العلمي بالرس

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بريدة – البلاد

رعى صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم حفل جائزة الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود للتفوق العلمي، الذي تنظمها إدارة التعليم بمحافظة الرس،

بحضور صاحب السمو الملكي سعود بن فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، ووكيل إمارة القصيم عبدالعزيز بن عبدالله الحميدان، ووكيل الإمارة المساعد للشؤون التنموية الدكتور عبدالرحمن الوزان، ومحافظ الرس محمد بن عبدالله العساف، وذلك في مركز الحناكي الثقافي بمقر كلية العلوم والآداب بالرس.

وبدئ الحفل الخطابي المعهد بهذه المناسبة بآيات من القرآن الكريم، ثم كلمة لمدير إدارة تعليم محافظة الرس المكلف سليمان بن محمد السحيم رحب فيها بسمو أمير المنطقة، مؤكدًا أن المتفوقين هم الموجهون لعجلة بناء المستقبل، كما دعا إلى تكريس النظرة الإيجابية نحو التفوق، مقدمـًا شكره لسمو أمير القصيم على دعمه وتشجيعه لأبنائه الطلاب.

عقب ذلك ألقيت قصيدة ترحيبية بسموه، ثـم شاهد الحضور فيلمًا وثائقيًا بعنوان “فيصل بن مشعل … الأمير الإنسان”، كما قُدم أوبريت حمل عنوان “غصن زيتون وحمام”.

تلا ذلك كلـمة سمو أمير منطقة القصيم قال فيهـا :” إن المشاعر تختلج لإبدائها في مثل هذه المناسبة الغالية، التي نكرم ونحتفي من خلالها بمن يستحق ذلك من الطلاب والطالبات المتميزين”،

مقدماً شكره لرجل الأعمال مسعد بن سمار لتبنيه ورعايته ودعمه لجائزة الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود للتفوق العلمي، مشيرًا إلى أن التعليم هو أداة الاستثمار الحقيقية في الإنسان، وأن التعليم هو الاستثمار الأول لخدمة الوطن.

كما قدم سموه شكره لمدير التعليم السابق بمحافظة الرس خليفة المسعود الذي كانت له جهود موفقة في إنجاح الجائزة، سائلاً الله أن يحفظ الجميع من كل سوء ومكروه.

بعد ذلك كـرم سموه الشركاء والداعمين والمشاركين في إنجاح حفل جائزة الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود للتفوق العلمي، والطلاب المتفوقين والمشاركين في الأوبريت وفي ختام الحفل تم التقاط الصور التذكارية.