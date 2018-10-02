فيفا يعتمد مواجهتي الأخضر أمام السامبا وأسود الرافدين

جدة – محمد صالح

اعتمد الاتحاد الدولي لكرة القدم “FIFA” مباراتي منتخبنا الوطني السعودي أمام كل من البرازيل والعراق ضمن الدورة الرباعية الدولية عبر موقعه الإلكتروني؛

حيث سيلتقي الأخضر أمام السامبا على ملعب جامعة الملك سعود يوم (الجمعة) بعد القادم الموافق 12 أكتوبر، وبعد أربعة أيام سيلاقي المنتخب العراقي في الملعب ذاته، بينما سيقام “سوبر كلاسيكو” بين البرازيل والأرجنتين في ستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.

وسيكون من المنتظر تواجد النجوم البرازيليين نيمار وكوتينيو وكاسيميرو، وكذلك روبيرتو فيرمينيو، إضافة إلى الأرجنتينيين ماورو إيكاردي وباولو ديبالا، فيما سيكون النجم الأسطوري ليونيل ميسي الغائب الأكبر؛ بعدما فضل الابتعاد عن “التانغو” عقب الخروج المونديالي المذل أمام فرنسا، خاصة بعد أن نصحه الأسطورة الكبيرة دييجو مارادونا بعدم العودة إلى صفوف المنتخب في الوقت الحالي.