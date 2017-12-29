فيلانويفا: سعيد مع الاتحاد وحزين على خسارة النقاط

أبدى المحترف التشيلي بنادي الاتحاد كارلوس فيلانويفا سعادته وارتياحه مع الاتحاد متمنيا البقاء في صفوفه لمواسم قادمة مبينا بأن هناك مفاوضات قوية من قبل الإدارة ووصلت لمراحل متقدمة وأن الأيام المقبلة ستكون بها أخبار مفرحة للجماهير الاتحادية بالنسبة لبقائه مع المجموعة. كما قدم شكره لعشاق النادي الذين أشادوا وأثنوا على ما يقدمه من خلال ما يجده من ترحيب داخل الملعب وفي مواقع التواصل الاجتماعي. وأضاف بأنه غير حزين على ضياع الفرص التي يقوم بصناعتها للمهاجمين ولكنه بكل تأكيد غير راض عن أهدار النقاط مؤكدا بأنه سيعمل على نفسه بشكل أكبر وسيحاول تقديم كل ما لديه لخدمة الكيان.