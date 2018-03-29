فيلانويفا يشعل مران العميد استعدادًا للباطن

جدة- البلاد

تلقى التشيلي لويس سييرا، المدير الفني للاتحاد، دفعة معنوية كبيرة، بعد مشاركة كارلوس فيلانويفا في التدريبات الجماعية أمس؛ تحضيرا لمواجهة الباطن، السبت المقبل، في نصف نهائي كأس الملك. وغاب فيلانويفا عن الاتحاد جدة، منذ 24 فبراير الماضي، حين تعرض لإصابة خلال الدقائق الأولى من مباراة الفريق أمام الشباب، في ربع نهائي الكأس. وبات من المؤكد أن يلتحق فيلانويفا، ببعثة الفريق الاتحادي، المغادرة صباح اليوم، إلى حفر الباطن؛ لإقامة معسكر إعدادي قصير، قبل المباراة. من جهة ثانية، اقترب عساف القرني، من العودة لحراسة مرمى الاتحاد أمام الباطن، بدلًا من زميله فواز القرني، إثر تعرض الأخير لإصابة في مباراة المنتخب أمام بلجيكا. ويمثل كأس الملك، أهمية قصوى للاتحاد، بعد انتهاء حظوظه عمليًا في دخول المربع الذهبي بالدوري السعودي للمحترفين.