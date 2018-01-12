فيلانويفا يمدد عقده لعامين والأنصاري في الطريق

جدة-عبدالعزيز عركوك

حسمت إدارة نادي الاتحاد أمر التجديد مع المحترف التشيلي كارلوس فيلانويفا مع الفريق، حتى عام 2020م، بعد محاولات شهدت مدا وجزرا؛ حيث تمكن الاتحاديون من قطع الطريق على العروض الكثيرة التي وصلت للاعب من أندية محلية منافسة، وأخرى خليجية، كانت ترغب في الحصول على خدمات، لكنه فضل البقاء في مدينة جدة مبديا ارتياحه مع الفريق، وجماهيره .

وكان وكيل فيلانوفا عبدالله جاسم قد اشترط على إدارة النادي إيداع مستحقات التشيلي فيلانويفا في حسابه البنكي، بعد موافقته على تجديد العقد، وهو ما قامت به إدارة النادي أمس، وفي شأن اتحادي آخر، لاتزال مفاوضات الاتحاد قائمة مع اللاعب الكويتي فهد الأنصاري، لتجديد عقده واستمراره مع الفريق في الفترة القادمة. علما أن قرار منع الاتحاد من التسجيل سينتهي مع نهاية الفترة الحالية، مما يعني أن النادي سيكون بمقدوره التسجيل بدءا من الفترة المقبلة.

ومن جانب آخر، من المنتظر أن ينخرط اللاعب أحمد بالخير- الذي تم التعاقد معه مؤخرا ضمن قائمة مواليد المملكة – التدريبات الاتحادية؛ ليتم تجهيزه في الفترة المقبلة، وتحديدا بداية الموسم القادم، نظرا لتعرض النادي لعقوبة من قبل الفيفا، بالمنع من التسجيل في الموسم الحالي.

وعلى الصعيد الفني، يغادر فريق الاتحاد إلى الرياض اليوم؛ استعدادا لكلاسيكو الهلال يوم غد السبت، ضمن الجولة السابعة عشرة من دوري المحترفين.