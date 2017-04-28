فيما أبدى موافقته على الخصخصة بشروط.. الهاجري ينتقد جلوس الرؤساء على دكة البدلاء

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الدمام- البلاد

أبدى معدي الهاجري، رئيس نادي القادسية ، امتعاضه من جلوس رؤساء الأندية، على دكة البدلاء خلال المباريات، مطالبًا بإنهاء هذا الأمر. وقال : يُفترض ألا يجلس رئيس نادٍ على دكة الاحتياط، هذا الأمر له سلبيات أكثر من الإيجابيات، ماذا يقدم رئيس النادي بجلوسه على مقاعد البدلاء؟ عندك مدرب ومدير فريق، وعليك أن تجلس معززًا مكرمًا في المنصة!”. وعن الوضع المالي لناديه، علق الهاجري بقوله:

“نحن في القادسية وضعنا مرير، ولدينا معاناة كبيرة في الأمور المالية، أنت كرئيس ناد مطلوب منك أن توفر الأموال في أي وقت، لأننا ليس لدينا دخل من أي جهة. وأضاف: كما أننا لم نستطع أن نجري صفقات بيع تدر علينا أموالًا كبيرة، فقط قمنا ببيع عقدي الأمير، والنجراني بمبالغ بسيطة، وباقي المتطلبات المالية توفرها الإدارة بما فيهم رئيس النادي.

وعن رأيه في قرار خصخصة الأندية ، عقّب رئيس القادسية بالقول: “الخصخصة مطلب للكرة السعودية، عندما يكون التوقيت مناسبا، والوضع الراهن في العالم يعاني من الركود والاهتزاز، ورجال الأعمال متخوفون من الاستثمار، فلو كانت الخصخصة قبل عامين كانت أفضل، وأرى أن تؤجل للعام المقبل أو الذي يليه. وأكد الهاجري أن امتلاك نادي القادسية فوق طاقته، متمنيًا أن يتواجد الشخص المناسب لكي يقوم بشراء النادي والانفاق عليه. يذكر أن القادسية يحتل المركز الـ12 في جدول دوري جميل، وهو آخر مراكز البقاء، برصيد 24 نقطة، قبل جولتين من نهاية المسابقة.