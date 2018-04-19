فيما أشاد الزهراني بـ(البلاد).. بطولة عيد تتواصل بـ 5 انتصارات وتعادل

جدة ـــ سليمان الزبيدي

تصوير ـــ علاء الحميد- معتز باوزير

تواصلت بطولة جدة المتحدة الأولى، على كأس أحمد عيد الحربي رئيس اتحاد كرة القدم السابق.

حيث تعادل فريقا سانتوس الجامعة، والنسيم سلبيا، بينما فاز الخليج على وحدة المدائن بثلاثية نظيفة، وسحق أسطورة الروابي أجاكس الروابي برباعية نظيفة، بينما كسب نمور السامر السد بثلاثية نظيفة، وشمسان يتفوق على التسامح بهدفين لهدف، وفي آخر اللقاءات كسب فريق الأحلام فريق المفاجآت بثلاث لواحد.

من جانبه، قدم مدير البطولة جمعان الزهراني شكره لصحيفة” البلاد” والقائمين عليها لمتابعتها دوريات الأحياء، وقال: هذا بلاشك سيزيد من إثارة مباريات الاحياء، مؤكدا أن هناك عروضا رائعة ستشهدها البطولة خلال الفترة المقبلة.