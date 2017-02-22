فيما أصدرت عدة قرارات .. الانضباط ترفض دعوى النصر ضد مدير الاحتراف بالشباب

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الرياض- البلاد

رفضت لجنة الانضباط باتحاد كرة القدم ، الدعوى المقامة من نادي النصر، ضد مدير الاحتراف بنادي الشباب ماجد المرزوقي، بدعوى إساءته للمدعي إعلامياً، لعدم ثبوت الإساءة.

وكان مدير الاحتراف بنادي الشباب قد اتهم مسؤولاً نصراوياً بالتفاوض مع جمال بلعمري محترف فريق الشباب ، عقب مباراة الفريقين بالدور الاول من دوري جميل ، وهو ما نفاه نادي النصر، واعتبره إساءة ، وتقدم بشكوى للجنة الانضباط. كما اعتمدت لجنة الانضباط عدة عقوبات أخرى، جاءت على النحو التالي:

– قبول احتجاج نادي أحد ضد نظامية مشاركة لاعب الفتح ابراهيم النجراني في الدوري الممتاز للشباب، واعتبار فريق أحد فائزاً بنتيجة 3-0. رفض احتجاج نادي التعاون على حكم مباراة الاتحاد بدوري جميل، القاضي بمنح اللاعب محمد أبو سبعان البطاقة الحمراء في اللقاء.

إيقاف نائب رئيس نادي التعاون فيصل أبا الخيل (مباراتين)، وغرامة 40000 ريال لمحاولته التهجم على مسؤول مباراة لقاء الاتحاد بدوري جميل. إيقاف أمين عام نادي التعاون علي الشايعي (مباراتين)، وغرامة 40000 ريال لمحاولته التهجم على مسؤول المباراة في لقاء الاتحاد بدوري جميل.

رفض الدعوى المقامة من مقيم الحكام فايز الكابلي ضد الحكم محمد المرواني؛ بدعوى إساءته للمدعي إعلامياً، لعدم ثبوت الإساءة.