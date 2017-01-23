فيما ألغت عقد انتقال العويس للأهلي .. لجنة الاحتراف توقف وتغرم مسؤول احتراف الشباب

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الرياض- البلاد

قررت لجنة الاحتراف باتحاد السعودي لكرة القدم إيقاف مسؤول الاحتراف بنادي الشباب ماجد المرزوقي لمدة عام، وتغريمه 300 ألف ريال، على خلفية قيامه بالتوقيع على عقد انتقال اللاعب محمد للعويس للنادي الأهلي دون تفويض من ادارة الشباب.

كما أبطلت لجنة الاحتراف اتفاقية انتقال العويس إلى النادي الأهلي، واستمراره مع فريقه الحالي حتى نهاية عقده بعد ستة أشهر من الآن.

ولا يزال اللاعب يقطع اتصالاته بناديه ووسائل الإعلام والمحيطين به، حتى هذه اللحظة، وتشير المصادر إلى أنه خارج الوطن؛ حيث لم يعد منذ انتهاء مشاركته مع المنتخب الوطني في المعسكر الخارجي الذي أقيم في أبو ظبي.

علما أن اللاعب يدخل فترة الستة أشهر الأربعاء المقبل والذي يجيز له التوقيع لأي نادي دون الرجوع لناديه والذي تشير المصادر أن سيوقع للأهلي