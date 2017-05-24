فيما احتفلت القنصلية السعودية بفرانكفوت بالبعثة .. الأخضر يواصل تحضيراته لأستراليا ومارفيك يركز على التكتيك

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فرانكفورت ـ المنسق الإعلامي ـ فهد السليم

تصوير : يزيد الضويحي

واصل منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم مساء أمس برنامجه التدريبي على ملاعب التدريب بكومرتسبانك أرينا بفرانكفورت ضمن الفترة الثانية من البرنامج الإعدادي استعداداً لمواجهة الأخضر القادمة أمام منتخب استراليا في الثامن من شهر يونيو ضمن مباريات الجولة الثامنة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2018 م .

حيث بدأت الحصة التدريبية بالجري حول الملعب ثم تمارين الإحماء ليشرع بعدها المدير الفني السيد بيرت فان مارفيك بتطبيق عدد من الجمل التكتيكية المتنوعة التي تركزت على تصويب الكرة المرمى من عدة جهات وتنفيذ العرضيات المثالية لتختتم الحصة التدريبية بتقسيمه على نصف مساحة الملعب .

وكان نائب القنصل العام بالقنصلية السعودية في فرانكفورت الألمانية المستشار إبراهيم الصبحي قد أقام مأدبة عشاء لبعثة المنتخب بعد مران أمس.

من جانبه قدم مدير المنتخب زكي الصالح شكره وتقديره للنائب العام بالقنصلية السعودية بفرانكفورت ولرئيس شؤون السعوديين بالقنصلية الأستاذ صالح السبيعي على كرم الضيافة و تسخيرهما لكافة الإمكانيات لبعثة الأخضر للمساهمة في نجاح المعسكر.