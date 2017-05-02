فيما استأنف الفريق تدريباته .. النصر يتحايل على عقوبة خميس بنقله لقطر.. و يسرح العنزي.. والثلاثي في الطريق

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الرياض- البلاد

أكد مصدر بنادي النصر، أن الإدارة النصراوية، تدرس فكرة إعارة عوض خميس، لأحد الأندية القطرية، والذي بالفعل تقدم بطلب الإعارة للاعب، وذلك بالتزامن مع تقديم استئناف على قرار معاقبة اللاعب بالإيقاف؛ بسبب توقيعه للهلال والنصر على عقود احترافية. وذلك في حالة عدم تبديل قرار الإيقاف، وبهذا تؤدي هذه الخطوة للحفاظ على المستوى الفني والبدني للاعب، تمهيدًا لعودته مرة أخرى لصفوف النصر، عقب انتهاء فترة إعارته التي تستمر 6 أشهر. من جهة أخرى اتخذ ت إدارة نادي النصر، قرارا بعمل مخالصة نهائية مع حارس مرمى الفريق عبدالله العنزي؛ بسبب مشاكله المتكررة، وعدم انتظامه في التدريبات، مما ترك أثرا سيئا على باقي اللاعبين، كما ستجري الإدارة النصراوية نفس الإجراء مع الثلاثي حسين عبد الغني، ونايف هزازي، وأحمد الفريدي؛ بغية التخلص من اللاعبين أصحاب المشاكل في الفريق.

من جهة أخرى استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر تدريباته اليومية، على ملعب الأمير عبدالرحمن بن سعود – يرحمه الله ؛ استعداداً لمباراته الأخيرة في منافسات الدوري أمام الهلال، والتي تجمع الفريقين مساء الخميس المقبل، وبدأ التدريب باجتماع للمدرب مع اللاعبين، أعقب ذلك تدريبات لياقية متنوعة، طبق بعدها اللاعبون عددا من الجوانب الفنية، واختتم التدريب بتمارين إطالة. وتواجد بالعيادة الطبية عمر هوساوي، وحسن الراهب .