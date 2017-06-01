فيما استبعد معتز هوساوي للإصابة .. بعثة الأخضر تطير إلى أديلايد لمواجهة الكنغر

الرياض- المنسق الإعلامي

غادرت بعثة المنتخبالأول لكرة القدم عصر أمس، على متن طائرة خاصة من الناقل الوطني ” الخطوط الجوية العربية السعودية ” من مطار الملك خالد الدولي بالرياض، إلى مطار أديلايد بأستراليا للانخراط في الفترة الثالثة من البرنامج الإعدادي؛ استعداداً لمواجهته القادمة أمام منتخب أستراليا في الثامن من شهر يونيو، ضمن مباريات الجولة الثامنة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2018 م ، و ترأس بعثة المنتخب رئيس مجلس إدارة اتحاد كرة القدم عادل محمد عزت. من جهته استبعد الجهاز الفني للمنتخب الأول لكرة القدم اللاعب معتز هوساوي، من معسكر الفترة الثالثة من البرنامج الإعدادي الخاص بمواجهة المنتخب القادمة أمام منتخب أستراليا، فقد كشفت الفحوصات الطبية التي أجريت لمعتز هوساوي تعرضه للإصابة؛ مما استدعى إجراء أشعة للوقوف على حالته لتكشف، النتائج عن عدم إمكانية الاستفادة من خدماته خلال الفترة القادمة.

مرتبط