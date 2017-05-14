فيما بدأ الجابر سلخ جلد الفريق .. النويصر يعود لرئاسة الشباب

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الرياض ــــ البلاد

أسرَ نائب رئيس اتحاد كرة القدم السابق محمد النويصر، لعدد من المقربين منه، أنه لا يمانع من العودة للجلوس على كرسي الرئاسة الشبابي، في حال قرر الرئيس الحالي عبدالله القريني الاستقالة، بعد أن أثبت فشله في قيادة الدفة الشبابية. دفع الفريق ثمنها الحرمان من التسجيل، والتفريط في مبلغ يقارب 25 مليونا من النادي الأهلي، منها 19 مليونا، مقابل انتقال حسن معاذ و6 ملايين، لانتقال العويس، بالإضافة لتفريطه في اللاعب الدولي عبدالملك الخيبري لمصلحة الهلال بالمجان؛ رغم أن الفرصة كانت متاحة أمامه لبيع عقده، قبل دخوله الفترة الحرة، وكررها مع محمد العويس، الذي وقع للأهلي بالمجان؛ لتراجعه عن الاتفاق مع إدارة الأهلي، كما فعل مع حسن معاذ، وكان النويصر قد رأس الشباب لموسم واحد، عام هـ 1420 إلى 1421هـ.

من جهة أخرى بدأ المدرب الوطني سامي الجابر في سلخ جلد الشباب؛ من خلال تسريح اللاعبين الكبار في السن، والاعتماد على الدماء الشابة، سواء من لاعبي الفئات السنية، أو المستقطبين من الخارج، حيث أنهت الإدارة الشبابية استقطاب ثمانية لاعبين هم: خالد كعبي، ومحمد القرني، وفهد غازي، وجمعان الدوسري، ومحمد سالم، وعبدالله المطيري، وحسن الحبيب، وأحمد الحبيب.