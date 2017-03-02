فيما تأكدت مشاركة عسيري .. الاتحاد يغلق تدريباته تحضيرا للكلاسيكو

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جدة- عبدالعزيز عركوك

رفض المدير الفني بنادي الاتحاد خوسيه سييرا منح اللاعبين راحة من أداء التدريبات، وذلك استعدادا لمواجهة الهلال يوم الأحد القادم، ضمن الجولة العشرين من دوري جميل للمحترفين، وذلك ليتم تجهيز اللاعبين فنيا ولياقيا والمحافظة على رتم الفريق وشكله قبل المواجهة المنتظرة،

لاسيما أن الاتحاد لم يشارك في أية مباراة رسمية منذ منذ أسبوعين ماضيين؛ نظرا لتوقف مسابقة الدوري، بسبب مشاركة العديد من أندية في دوري أبطال آسيا، بالإضافة لخروج الاتحاد من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين. هذا وقد تقرر إغلاق التدريبات لحين الانتهاء من مواجهة الهلال.

من جهة أخرى تسعى الإدارة الاتحادية للتعاقد مع حارس مرمى لخدمة الفريق قي ظل المستويات المتواضعة التي قدمها الحارس علي العامري، بالإضافة للإصابة التي يعاني منها، ومن ضمن الأسماء المرشحة الحارس رافع الرويلي،

كما تنتظر الإدارة الاتحادية دخول لاعب نادي الشباب حسن معاذ في الفترة الحرة، ليتم التوقيع معه للانتقال إلى صفوف الاتحاد، بعد مفاوضات ومحاولات استمرت لسنوات، دون الوصول لاتفاق .

من جهة أخرى، زف الشريك الطبي لنادي الاتحاد خبرًا سارًا لجماهير العميد، عندما أعلن أن الفحوصات التي تعرض لها نجم خط دفاع الفريق احمد عسيري أظهرت أن الإصابة التي تعرض لها في لقاء جدة الودي عبارة عن كدمة خفيفة، لن تعوقه عن المشاركة في لقاء الكلاسيكو أمام الهلال يوم الأحد القادم .