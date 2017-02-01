فيما تأكد إصابة الدحيم بالصليبي .. الاتحاد يواصل استعداده للديربي بمشاركة العكايشي

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جدة- عبدالعزيز عركوك

أكدت الفحوصات الطبية والتشخيص الدقيق، تعرض لاعب ‫الاتحاد‬ عمار الدحيم لقطع كامل في الرباط الصليبي للركبة اليمنى، ‏وسيخضع لبرنامج تأهيلي لمدة أسبوع قبل إجراء العملية الجراحية، وسيحتاج بعدها إلى ٦ أشهر فترة تأهيلية.

من جانبه واصل الفريق الكروي الأول تدريباته تحضيراً لمواجهة الأهلي يوم الجمعة المقبل ضمن منافسات الأسبوع السابع عشر من دوري جميل للمحترفين لكرة القدم .

وانطلق المران المفتوح أمام الإعلام وعشاق الفريق بالتمارين الإحمائية، قبل أن يوجه مدرب الفريق التشيلي لويس سييرا اللاعبين إلى تأدية تمارين لياقية متنوعة، تلى ذلك عدد من التمارين الفنية المتنوعة، والتي قسم من خلالها المدرب اللاعبين إلى ثلاث مجموعات تناوبت على المشاركة في المناورة الكروية التي اختتم بها المران،

وشهدت تدريبات الفريق مشاركة المحترف التونسي أحمد العكايشي بعد فراغه من المشاركة الدولية مع منتخب بلاده في بطولة الأمم الأفريقية، كما عاد المحترف الكويتي فهد الأنصاري إلى المران بعد تغيبه يوم أمس الأول بعذر مسبق،

كما شارك الثنائي بدر النخلي وعساف القرني، على الرغم من شعور الأخير بألم بسيط في موقع إصابته، إلا أن المصادر تؤكد بأنه سيحمي عرين الاتحاد في الديربي، وحتى هذه اللحظة لن يغيب عن المواجهة عدا المحترف المصري محمود كهربا، والمدافع عمار الدحيم .

من جهة متصلة قرر الجهاز الفني والإداري إغلاق تدريبات الفريق الأول حتى موعد مواجهة الفريق القادمة أمام الأهلي .