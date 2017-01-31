فيما تأهلا لنصف نهائي أمم أفريقيا..المصريون يكسرون العقدة المغربية

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إعداد- محمود العوضي

أكمل المنتخب المصري لكرة القدم عقد المتأهلين إلى المربع الذهبي لبطولة كأس الأمم الأفريقية الحادية والثلاثين، المقامة حاليا في الجابون، بفوز ثمين ومتأخر 1-0 على نظيره المغربي ، في ختام مباريات دور الثمانية بالبطولة. وكسر المنتخب المصري، العقدة المغربية،

وحقق الفوز الأول له على أسود الأطلسي منذ 31 عاما، ليحجز مقعده في المربع الذهبي للبطولة، الذي يلتقي فيه مع منتخب بوركينا فاسو يوم الأربعاء المقبل. وكان آخر فوز سابق للمنتخب المصري على نظيره المغربي عندما فاز عليه 1-0 أيضا في المربع الذهبي لبطولة كأس أفريقيا 1986 التي استضافتها مصر. وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بعد أداء خططي من الفريقين، حيث كان شعار المنتخبين هو الحذر والتأمين الدفاعي على حساب الناحية الهجومية.

وفي الشوط الثاني، تحسن الأداء واتسم بالسرعة التي غابت عن الشوط الأول، وإن تفوق المنتخب المغربي بشكل واضح، فيما حالف الحظ المنتخب المصري في أكثر من فرصة خطيرة على مرماه.

وانتفض المنتخب المصري في الربع ساعة الأخير من المباراة، وأصبح الطرف الأفضل حتى سجل البديل محمود كهربا هدف الفوز الثمين في الدقيقة 87. وفي نفس الدور، أنهى المنتخب الغاني لكرة القدم مغامرة منتخب الكونغو الديمقراطية، وأطاح به، بعدما تغلب عليه 2 / 1 في دور الثمانية للبطولة.

ويدين المنتخب الغاني بالفضل الكبير في هذا الفوز الثمين إلى الشقيقين أندريه وجوردان آيو نجلي أسطورة كرة القدم الغاني عبيدي بيليه، واللذين سجلا هدفي النجوم السوداء في هذه المباراة، ليقودا الفريق إلى المربع الذهبي. وهذه هي النسخة السادسة على التوالي التي يتأهل فيها المنتخب الغاني للمربع الذهبي بالبطولة القارية، وستتقابل غانا مع الكاميرون في نصف النهائي يوم الخميس المقبل.